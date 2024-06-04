До 11 200 гривен на ребенка: как некоторым семьям получить помощь на полгода

Есть 5 условий для назначения начисления

Для семей, временно забирающих к себе ребенка, который был лишен опеки от родителей, предусмотрена денежная помощь. Она выплачивается в течение 6 месяцев.

Максимальная сумма выплаты составляет почти 11 200 гривен, как говорится на правительственном портале. Родители, содержащие таких детей, должны проживать в Украине.

Кто может получить денежную помощь

На выплату "Ребенок не один" имеют право родственники, знакомые, приемные семьи, детские дома семейного типа и родители-воспитатели, которые содержат детей, оставшихся без родительской опеки, но еще не приобрели соответствующий статус.

Оформление социального устава для ребенка может затянуться на 6 месяцев. В этот период назначается и помощь.

Ее могут назначить в случае, когда родители или один из родителей ребенка:

умер или погиб, а другой не исполняет свои обязанности;

находится в русском плену;

находится во временной оккупации или в окружении;

в розыске как пропавший без вести;

лишен свободы государством-агрессором.

Такие семьи должны проживать на территории Украины.

Каков размер денежной помощи и куда обращаться

Для детей до 6 лет – 6 407 гривен;

для детей от 16 до 18 лет – 7 990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970 гривен;

для детей от 16 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 гривен.

Следует заметить, что выплата может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье. Это будет определять служба по делам детей.

Заявителю следует обратиться в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные советы органов территориальных общин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи в одном городе имеют право на финансовую помощь в размере почти 9 тысяч гривен.