До 11 200 гривен на ребенка: как некоторым семьям получить помощь на полгода
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Есть 5 условий для назначения начисления
Для семей, временно забирающих к себе ребенка, который был лишен опеки от родителей, предусмотрена денежная помощь. Она выплачивается в течение 6 месяцев.
Максимальная сумма выплаты составляет почти 11 200 гривен, как говорится на правительственном портале. Родители, содержащие таких детей, должны проживать в Украине.
Кто может получить денежную помощь
На выплату "Ребенок не один" имеют право родственники, знакомые, приемные семьи, детские дома семейного типа и родители-воспитатели, которые содержат детей, оставшихся без родительской опеки, но еще не приобрели соответствующий статус.
Оформление социального устава для ребенка может затянуться на 6 месяцев. В этот период назначается и помощь.
Ее могут назначить в случае, когда родители или один из родителей ребенка:
- умер или погиб, а другой не исполняет свои обязанности;
- находится в русском плену;
- находится во временной оккупации или в окружении;
- в розыске как пропавший без вести;
- лишен свободы государством-агрессором.
Такие семьи должны проживать на территории Украины.
Каков размер денежной помощи и куда обращаться
- Для детей до 6 лет – 6 407 гривен;
- для детей от 16 до 18 лет – 7 990 гривен;
- для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970 гривен;
- для детей от 16 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 гривен.
Следует заметить, что выплата может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье. Это будет определять служба по делам детей.
Заявителю следует обратиться в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные советы органов территориальных общин.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи в одном городе имеют право на финансовую помощь в размере почти 9 тысяч гривен.