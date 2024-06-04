Укр

До 11 200 гривен на ребенка: как некоторым семьям получить помощь на полгода

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 04 июня 2024, 14:39
Гривна. Фото Pixabay

Есть 5 условий для назначения начисления

Для семей, временно забирающих к себе ребенка, который был лишен опеки от родителей, предусмотрена денежная помощь. Она выплачивается в течение 6 месяцев.

Максимальная сумма выплаты составляет почти 11 200 гривен, как говорится на правительственном портале. Родители, содержащие таких детей, должны проживать в Украине.

Кто может получить денежную помощь

На выплату "Ребенок не один" имеют право родственники, знакомые, приемные семьи, детские дома семейного типа и родители-воспитатели, которые содержат детей, оставшихся без родительской опеки, но еще не приобрели соответствующий статус.

Оформление социального устава для ребенка может затянуться на 6 месяцев. В этот период назначается и помощь.

Ее могут назначить в случае, когда родители или один из родителей ребенка:

  • умер или погиб, а другой не исполняет свои обязанности;
  • находится в русском плену;
  • находится во временной оккупации или в окружении;
  • в розыске как пропавший без вести;
  • лишен свободы государством-агрессором.

Такие семьи должны проживать на территории Украины.

Каков размер денежной помощи и куда обращаться

  • Для детей до 6 лет – 6 407 гривен;
  • для детей от 16 до 18 лет – 7 990 гривен;
  • для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970 гривен;
  • для детей от 16 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 гривен.

Следует заметить, что выплата может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье. Это будет определять служба по делам детей.

Заявителю следует обратиться в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные советы органов территориальных общин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьи в одном городе имеют право на финансовую помощь в размере почти 9 тысяч гривен.

Теги:
#Дети #Социальные выплаты #Семьи #Выплаты #Денежная помощь