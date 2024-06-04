Минимальная и максимальная пенсия: что ждет украинских пенсионеров в июне

Разница между этими двумя выплатами составляет почти 21 250 гривен

В Украине минимальный и максимальный размер пенсии зависит от прожиточного минимума. Эти выплаты не изменятся в июне.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал, последние изменения в максимальном начислении произошли в январе. В тот период прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2361 гривны.

После этого минимальная пенсия начала составлять 2 361 гривны, а максимальная — 23 610 гривны.

Следует отметить, что в минимальную пенсию сразу входят надбавки и доплаты, кроме назначаемых за особые заслуги перед Родиной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть шесть категорий украинцев, имеющих право на досрочную пенсию. Каждому из этих лиц следует соответствовать определенным условиям, в частности, иметь соответствующий возраст и количество страхового стажа. Такая возможность предусмотрена законом Украины.