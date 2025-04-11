Проти скандальної ексочільниці МСЕК Крупи порушили справу ще й в Польщі: що вона накоїла

Нові деталі у справі Тетяни Крупи

Проти Тетяни Крупи, колишньої очільниці Хмельницької МСЕК, відкрили кримінальну справу в Польщі — її звинувачують у відмиванні грошей. Справу вже передали українським слідчим для подальшої роботи.

Виявилося, що Крупа з родиною понад два роки вивозили великі суми грошей з України та клали їх на рахунки в польських банках. Про це йдеться в судовій ухвалі, що з'явилася в реєстрі.

Як вказано в документах справи, Тетяна Крупа та її родичі перевозили гроші за кордон з травня 2022 року до жовтня 2024 року. Вони продовжували це робити навіть після того, як Крупі оголосили підозру у незаконному збагаченні в Україні.

Перебуваючи в різних містах Польщі — Кракові, Вроцлаві та Щецині — вони вносили гроші на банківські рахунки. Потім ці кошти переказували далі на рахунки у Швейцарії та США.

Під час обшуку в домі Тетяни Крупи 3 жовтня 2024 року слідчі знайшли не тільки готівку, а й документ про зарахування великої суми на її рахунок у польському банку. Йдеться про 590 тисяч доларів (понад 21,5 мільйона гривень), які поклали на рахунок у банку "Pekao" ще в жовтні 2022 року.

Слідчі також виявили, що Крупа та її родичі мають рахунки не лише в Польщі, але й в Австрії. Тепер правоохоронці планують звернутися до цих країн по допомогу, щоб отримати повну інформацію про всі рахунки та операції.

Що відомо про справу ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу

Тетяна Крупа потрапила в центр корупційного скандалу восени 2024 року. Під час обшуків у її домі правоохоронці знайшли понад 6 мільйонів доларів готівкою, які були заховані в меблях.

Слідство встановило, що вона разом із сином Олександром, який керував обласним Пенсійним фондом, створили схему незаконного заробітку. Крупа допомагала оформляти інвалідність більш ніж 50 прокурорам Хмельницької області, що давало їм право на державні пенсії.

7 жовтня 2024 року Печерський суд у Києві відправив Крупу під варту з можливістю внести заставу в розмірі понад 500 мільйонів гривень. Вона не внесла застави і залишилася в СІЗО.

На судових засіданнях Крупа заперечувала свою вину. Вона пояснила, що більша частина знайдених грошей належить іншим людям, зокрема її чоловікові Володимиру Крупі. Він раніше очолював управління Державної аудиторської служби у Хмельницькій області.

Крім того, "Телеграф" писав, що Крупа записала на свою невістку розкішний автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 року випуску, вартістю близько 100 тисяч євро. Він не був зазначений у жодній декларації