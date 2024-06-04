Смачна, але недешева: подорожчала улюблена крупа багатьох українців

Ціни на базовий продукт підскочили

На початку літа змінилась вартість багатьох продуктів, зокрема і гречки. Улюблена крупа багатьох українців подорожчала на початку червня.

У порівнянні з травнем, ціна зросла майже на гривню. Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Гречка подорожчала: актуальні ціни на продукт

У перші дні літа вартість популярної крупи підвищилась. Якщо у травні середньомісячна ціна була 25,74 грн за 1 кг, то станом на 4 червня 2024 року вона складає 26,57 грн/кг.

Найдешевше крупу можна придбати у супермаркетах мережі Auchan. Вартість 1 кг крупи складає 22,90 грн.

Трішки дорожче продукт у Metro. Там його продають майже по 25 грн. Якщо точніше, то 24,80 грн/кг.

Всього на 8 копійок дорожче крупа у Novus. Тобто, по 24,89 грн за кілограм.

Найдорожча гречка продається у магазинах Megamarket. Її вартість суттєво вища за середню. Там 1 кг крупи продають по 33,70 грн.

Дані з порталу Мінфіну

Зазначимо, що інша популярна крупа почала дешевшати на початку літа. Йдеться про рис, вартість якого на міжнародному ринку нещодавно досягла 15-річного максимуму. Причому ціна падає на усі види крупи. Дешевшає круглий, довгий та пропарений рис.

Раніше "Телеграф" повідомляв про зростання ціни на популярний салатний овоч. Фермери підвищують вартість через високий попит.