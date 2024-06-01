Ціни поки що "кусаються", але є хороша новина: скільки коштує одна з улюблених ягід українців

Торік у цей час вартість була вищою

Ціни на черешню у травні були дуже високими, але на ринку вже з’явилися оптові партії місцевої черешні. Це спричинить зниження ціни на ранню ягоду.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, українські садівники розпочали реалізацію місцевої черешні нового врожаю. Сезон черешні розпочався вчасно, хоча міг би спізнитися через весняні заморозки та несприятливі погодні умови.

Станом на 31 травня черешня із місцевих господарств продавалася по 50-110 гривень за кілограм. Однак якість запропонованої продукції оцінюється як невисока. При цьому зараз на ринку представлена в основному черешня ранніх сортів, яка не є особливо популярною через свій дрібний розмір. Незабаром на ринку з’явиться пізніша і більша черешня. У зв’язку з цим ціни на ранню знижуватимуться.

Аналітики нагадали, що минулого року перші постачання черешні на ринок почалися практично в той же час, як і цього року. Проте ціна була від 85 гривень за кілограм, у середньому на 70% дорожча, ніж зараз.

Скільки коштує черешня на ринку та в магазині

На Столичному ринку у Києві ціна на черешню українського виробництва становить від 150 до 230 гривень за кілограм. Імпортна ягода значно дорожча – 400-500 гривень.

У супермаркеті "Сільпо" черешню можна купити за ціною від 139 гривень за кілограм. Стільки коштує найдешевша ягода, а найдорожча – 349 гривень.

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