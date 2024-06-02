В Україні різко подорожчали томати: скільки доведеться заплатити за популярний овоч

Підвищення цін на помідори також спровокував стабільний попит на цей товар

В Україні стрімко зросли ціни на тепличні томати. Обмежена пропозиція та високий попит на помідори дозволили фермерам підвищити ціни на свою продукцію.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. Наразі ціни на овоч коливаються в межах 60-75 грн/кг. За даними проекту, це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Причиною зростання цін на тепличні томати експерти називають скорочення обсягів пропозиції даної продукції на ринку, не лише з місцевих тепличних комбінатів, а й суттєве зменшення постачання томату із зовнішнього ринку", — зазначили аналітики.

За словами експертів, підвищення цін на помідори також спровокував стабільний попит на цей овоч з боку оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас, незважаючи на підвищення цін, тепличний томат зараз коштує на 15% дешевше, ніж у той самий період минулого року.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських супермаркетах змінилися ціни на деякі продукти, у тому числі три популярні овочі. На один з них вартість впала одразу майже на 70 гривень.