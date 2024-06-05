От 10 до 50 тыс грн помощи для мобилизованных: какие 14 городов в Украине выплачивают средства

Граждане имеют дополнительную мотивацию

Мобилизовавшиеся украинцы получат от местных властей финансовую поддержку. Она выплачивается с целью активного поощрения граждан вступать в ряды Вооруженных Сил Украины.

Минимальная сумма поддержки составляет 10 тысяч гривен, а максимальная – 50 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте Новости Pro.

Какие города Украины выплачивают дополнительные выплаты

Киев . В помощь в мобилизации выделяется 50 миллионов гривен. Жители Киева, если они будут мобилизованы после 1 декабря 2023, получат 30 тысяч гривен. Эта выплата также предусмотрена для заключивших контракт с ВСУ на добровольной основе;

. В помощь в мобилизации выделяется 50 миллионов гривен. Жители Киева, если они будут мобилизованы после 1 декабря 2023, получат 30 тысяч гривен. Эта выплата также предусмотрена для заключивших контракт с ВСУ на добровольной основе; Львов предлагает одноразовую выплату по мобилизации в сумме 50 тысяч гривен для подписавших контракт с подразделениями десантно-штурмовых войск или морской пехоты ВСУ. Кроме того, действует программа социальной поддержки, в рамках которой мобилизованные граждане могут получить 25000 гривен;

предлагает одноразовую выплату по мобилизации в сумме 50 тысяч гривен для подписавших контракт с подразделениями десантно-штурмовых войск или морской пехоты ВСУ. Кроме того, действует программа социальной поддержки, в рамках которой мобилизованные граждане могут получить 25000 гривен; В Одессе действует автоматизированный механизм выплаты мобилизованному лицу. Человек, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, может получить 20 тысяч гривен. В бюджете на 2024 год на эти нужды предусмотрено 20 млн грн. В Черноморске мобилизованным в 2024 году будут выплачивать 20 тысяч гривен от 1 января 2024;

действует автоматизированный механизм выплаты мобилизованному лицу. Человек, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, может получить 20 тысяч гривен. В бюджете на 2024 год на эти нужды предусмотрено 20 млн грн. В мобилизованным в 2024 году будут выплачивать 20 тысяч гривен от 1 января 2024; В Чернигове мобилизованные получают по 15 000 гривен. Исполняющий обязанности городского головы считает, что поддержка военных – это обязанность общины;

мобилизованные получают по 15 000 гривен. Исполняющий обязанности городского головы считает, что поддержка военных – это обязанность общины; Полтава предусмотрела для военных получат по 10 тыс грн, обратившись в органы социальной защиты. В Сергеевской и Сенчанской общинах выплаты составляют по 50 тыс грн;

предусмотрела для военных получат по 10 тыс грн, обратившись в органы социальной защиты. В выплаты составляют по 50 тыс грн; Богодуховское общество в Харьковской области выплачивает мобилизованным 50 тысяч гривен. Эти выплаты также распространяются на внутренне перемещенные лица. Кроме того, из бюджета будет выделено 200 тысяч гривен на помощь семьям пропавших без вести военнослужащих;

в Харьковской области выплачивает мобилизованным 50 тысяч гривен. Эти выплаты также распространяются на внутренне перемещенные лица. Кроме того, из бюджета будет выделено 200 тысяч гривен на помощь семьям пропавших без вести военнослужащих; В Луцке военнослужащие, подписавшие контракт в 2024 году, получат материальную помощь в сумме 15 тысяч гривен;

Ивано-Франковск насчитывает мобилизованным материальную поддержку в размере 50 тысяч гривен для воюющих на передовой и 20 тысяч гривен для бойцов, которые находятся не на линии фронта;

насчитывает мобилизованным материальную поддержку в размере 50 тысяч гривен для воюющих на передовой и 20 тысяч гривен для бойцов, которые находятся не на линии фронта; Мобилизированные жители Тернополя могут получить одноразовую выплату в размере 10 тысяч гривен на экипировку и технические средства, если они принимают непосредственное участие в боевых действиях;

могут получить одноразовую выплату в размере 10 тысяч гривен на экипировку и технические средства, если они принимают непосредственное участие в боевых действиях; Мобилизированным военнослужащим Днепра выплачивается единовременная помощь в размере 25 000 гривен. Эта сумма доступна как контрактникам, так и сотрудникам, мобилизованным после 1 января 2024 г;

выплачивается единовременная помощь в размере 25 000 гривен. Эта сумма доступна как контрактникам, так и сотрудникам, мобилизованным после 1 января 2024 г; Винница насчитывает выплату в размере 20 тысяч гривен для всех мобилизованных жителей города;

насчитывает выплату в размере 20 тысяч гривен для всех мобилизованных жителей города; В Житомире мобилизованные могут получить единовременные выплаты в размере 15 000 гривен, а контрактники — дополнительно 10 000 гривен;

мобилизованные могут получить единовременные выплаты в размере 15 000 гривен, а контрактники — дополнительно 10 000 гривен; Ужгород – мобилизованные получают помощь в размере 18 тыс грн. Для получения средств следует обратиться в городской совет;

– мобилизованные получают помощь в размере 18 тыс грн. Для получения средств следует обратиться в городской совет; В Ровно мобилизованные военнослужащие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 20 тыс грн. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в орган местного самоуправления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы шесть видов дополнительной выплаты для бойцов.