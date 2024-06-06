ВПЛ в одной области получат помощь на ремонт жилья: какие есть условия для выплаты

На оформление выплаты нужно заполнить форму

Внутриперемещенные лица, проживающие в Одесской области, имеют право на денежную помощь для улучшения жилищных условий для обеспечения безопасного и функционального проживания в доме или квартире.

Ремонт дома могут сделать самостоятельно на эти деньги или привлечь строительные компании. Для получения выплаты заявителям нужно соответствовать каждому из 3 пунктов и относиться к одной категории уязвимости из 6, как сообщили в Caritas Odesa UGCC.

На что можно потратить деньги

Эту денежную помощь можно потратить на модернизацию жилья:

Устранение утечки крыши: ремонт покрытия, герметизация швов.

Энергоэффективные окна и двери: замена старых окон и дверей на энергоэффективные модели для уменьшения потерь тепла.

Обновление систем отопления: установка современных, энергоэффективных котлов, радиаторов и систем управления отоплением.

Сантехника и водоснабжение: установка бойлеров, для обеспечения постоянного доступа к горячей воде.

Эту выплату начислят уязвимым категориям со статусом ВПЛ, дом которых был незначительно поврежден и нуждается в улучшении условий. Для ремонтных работ можно использовать строительные компании.

Кто получит денежную помощь

На нее рассчитывают ВПЛ, проживающие в Одесской области, в частности домохозяйства, соответствующие каждому из следующих пунктов:

члены которого имеют статус внутриперемещенного лица;

которые обязуются предоставить Меморандум о взаимопонимании с собственником, договор об аренде или письме от собственника (если проживание бесплатно, или собственником является родственник), документы на дом;

которые не получали помощи по оказанию жилищ от правительства или другой организации.

Кроме того, таким лицам нужно относиться к одной или нескольким категориям уязвимости:

Домохозяйства с доходом ниже 6318 грн на человека в месяц.

Одинокая мать/отец или официальный опекун детей младше 18 лет;

домохозяйство с беременной женщиной или кормящей матерью с ребенком до 3 лет;

многодетная семья (с 3 и более детьми до 18 лет);

Член домохозяйства имеет инвалидность или тяжелую болезнь;

Одинокий пожилой (60+) или пожилая пара, проживающие отдельно от родственников трудоспособного возраста.

Для подачи предварительной заявки можно позвонить по телефону +38 050 550 6467 или заполнить форму по ссылке. Однако следует отметить, что подача заявки не гарантирует получения помощи.

Подача заявок на участие в проекте и консультации проводятся с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:30.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ВПЛ какого города получат выплату на покрытие аренды жилья.