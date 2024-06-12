Курс перевалить за 41? Чого очікувати від долару найближчими днями

Інтервенції Нацбанку на ринку зменшились в обсягу

І хоча експерти не прогнозують здорожчання долара вище 41 гривні на цьому тижні, але інші кажуть, що це ймовірно. Закріпитись вище цієї позначки курс не зможе.

Протягом 12-16 червня на валютному ринку не очікуються сильні коливання, як це було на минулому тижні. Про це повідомила Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

За її словами, обсяг інтервенцій Нацбанку зменшився до 694,1 мільйона доларів. Це на 400 мільйонів менше, аніж було на минулому тижні.

"Мінімальних позначок вартість долара на готівковому ринку досягла в середині тижня, коли курс продажу опустився до 40,6 – 40,7 гривні за долар. А ближче до п’ятниці ситуація на ринку стабілізувалася, і готівковий курс встановився на більш-менш стабільному рівні в діапазоні 40,7 – 40,8 гривні за долар", — каже вона.

Згідно з її прогнозом, готівковий долар не залишатиме можливість подолати курс в 41 гривню. Однак якщо він це зробить, то на вряд чи зафіксується.

Вартість готівкової американської валюти протягом 12-16 червня коливатиметься в межах 40,6-41,3 гривні.

Курс долара в Україні станом на 12 червня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 12 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,35 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,80 (купівля) та 40,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,51 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара в Україні найближчим часом. Експерт розповів, чи очікувати на гривнепад.