Курс перевалит за 41? Чего ожидать от доллара в ближайшие дни

Интервенции Нацбанка на рынке уменьшились в объеме

И хотя эксперты не прогнозируют подорожание доллара выше 41 гривны на этой неделе, но другие говорят, что это возможно. Закрепиться выше этой отметки курс не сможет.

В течение 12-16 июня на валютном рынке не ожидаются сильные колебания, как это было на прошлой неделе. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала.

По ее словам, объем интервенций Нацбанка снизился до 694,1 миллиона долларов. Это на 400 миллионов меньше, чем было на прошлой неделе.

"Минимальных отметок стоимость доллара на наличном рынке достигла в середине недели, когда курс продажи опустился до 40,6 – 40,7 гривны за доллар. А ближе к пятнице ситуация на рынке стабилизировалась, и наличный курс установился на более или менее стабильном уровне в диапазоне 40,7 — 40,8 гривны за доллар", — говорит она.

Согласно ее прогнозу, наличный доллар не будет оставлять возможность преодолеть курс в 41 гривну. Однако если он это сделает, то вряд ли зафиксируется.

Стоимость наличной американской валюты в течение 12-16 июня будет колебаться в пределах 40,6-41,3 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 12 июня

По данным портала "Минфин", в среду, 12 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,35 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,80 (покупка) и 40,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,51 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время. Эксперт рассказал, ожидать ли гривнепад.