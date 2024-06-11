Нацбанк одразу реагує на зміни тарифів: як коливатиметься курс долара цього тижня

Експерт поділився прогнозом

Протягом поточного року курс долара в Україні має коливатись в межах 40-41 гривні, а на готівковому ринку ціна не буде вище 40,8 гривні. Зростання офіційних показників поки зафіксувались на одному рівні й влітку, скоріш за все, вони залишаться на одному місці.

Національний банк України одразу відреагував на дії уряду — підвищення тарифів на струм та водопостачання від 1 червня, як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, у коментарі для ТСН. За показники, які збільшують інфляцію, відповідає саме НБУ.

"І одразу зростання офіційного курсу долара було поставлено на паузу. Швидше за все, влітку він залишиться відносно стабільним: не нижче за 40 грн/долар і не вище за 41", — каже експерт.

Пендзин резюмує, що готівковий долар протягом 11-16 червня не дорожчатиме вище 40,8 гривні.

Курс долара в Україні станом на 11 червня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 11 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,30 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,80 (купівля) та 40,91 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,42 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікується найближчим часом гривнепад. Економіст поділився прогнозом і сказав, які чинники впливають на національну валюту.