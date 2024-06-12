Ежемесячная денежная выплата за заслуги перед Родиной: какие суммы предусмотрены военным

Сумма начисления зависит от размера минимальной зарплаты

Военные в Украине имеют право на ежемесячные денежные выплаты, одна из них начисляется за заслуги перед Родиной. Она также предусмотрена для членов семей погибших или умерших граждан, обладающих такими заслугами.

Размер помощи зависит от присвоенного отличия. Об этом говорится в законе Украины "Об ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", как передает Краматорский городской совет.

Ежемесячная выплата производится:

лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:

лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

лицам, награжденным орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

лицам, награжденным орденом "За мужество" трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

лицам, награжденным орденом княгини Ольги трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц).

членам семей погибших (умерших) граждан из указанных выше лиц — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Такое начисление будет производиться со дня обращения и назначения.

Следует отметить, что денежная выплата назначается от того, состоит ли заявитель на учете в органах ПФУ в качестве получателей пенсии.

Лицо может подать заявление на ежемесячную выплату и документы на вебпортале электронных услуг ПФУ или прийти лично в любой сервисный центр органов ПФУ. Пошаговая инструкция, как подать электронное заявление

"Ежемесячная денежная выплата устанавливается без учета размера назначенной пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе свыше максимально установленного законодательством размера. То есть, установленный лицу размер пенсии ограничивается 10 прожиточными минимумами для лиц, потерявших трудоспособность, без учета ежемесячной денежной выплаты", — говорится на сайте совета.

Размер начисления выплачивается в сумме минимальной заработной платы всем членам семьи и делится между ними поровну. В то же время, если лицо находится на полном государственном содержании, то ежемесячная помощь будет осуществляться в полном размере.

Если по разным законам лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату и пенсии, то начисление будет произведено по выбору гражданина по одному из оснований.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие льготы предоставляются участникам боевых действий.