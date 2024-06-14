Помощь на полгода для некоторых семей: в каких 14 областях будет производиться выплата

Есть список необходимых документов

Некоторые украинские семьи могут получить денежную помощь. Она будет осуществляться в 14 областях нашей страны и ее размер будет составлять 21 600 гривен на одного человека.

Выплата будет производиться в течение полугода благотворительной организацией "Каритас-Спес Украина". Об этом сообщили в Бахмуте IN.UA.

Кому осуществится денежная помощь и в каких областях

Начисление в размере 3600 гривен на каждого человека из семьи в течение шести месяцев выплатится для лиц, проживающих на территории:

Львовской архидиенции (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Тернопольская области);

Киевско-Житомирской Диенции (Киевская, Житомирская, Черниговская и Черкасская области);

Харьковско-Запорожской Диенции (Харьковская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Сумская и Запорожская области).

Заявление на денежную помощь могут подать:

многодетные семьи, которые находятся в затруднительном материальном положении (в том числе и ВПЛ);

одинокие пожилые люди, которые уже старше 70 лет;

одинокие родители/матери с детьми, нуждающимися в средствах;

семьи с детьми на попечении;

семьи с лицами, обладающими инвалидностью.

Однако те семьи, которые уже получали денежную помощь от "Каритас-Спес" в рамках проекта "Семья семье" в 2022-2023 году, в этом году ее уже не получают.

Какие документы нужно собрать

Сначала заявителю нужно заполнить специальную анкету, в которую нужно будет скачать фотографии следующих документов:

справку ВПЛ

фото документа, подтверждающего статус многодетной семьи;

фото документа, подтверждающего инвалидность (справка/свидетельство об инвалидности, а для детей — справка от врача);

фото документов, свидетельствующих, что вы отец-одиночка или мать-одиночка;

фото документов, свидетельствующих, что ребенок находится на попечении;

фото документов, подтверждающих возраст (для лиц 70 лет — это пенсионное удостоверение).

Следует заметить, что размер загруженных фото не должен превышать 5 мегабайт.

Если возникнут какие-либо вопросы, можно обратиться на горячую линию по номеру 080 030 03 44.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что правительство может возместить родителям часть зарплаты няни в рамках услуги "Муниципальная няня".