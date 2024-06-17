Подешевела в три раза: в Украине обвалились цены на популярную ягоду
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Стоимость резко снизилась за неделю
Цены на продукты в Украине меняются достаточно динамично, особенно на фрукты, ягоды и овощи. Недавно мы писали о том, что тепличные огурцы подешевели на 30%, а теперь сообщаем об изменении стоимости малины.
Популярная среди украинцев ягода снизилась почти в три раза всего за неделю. Как сообщает проект EastFruit, сейчас стоимость 1 кг малины начинается от 100 грн.
Малина подешевела почти втрое
Цена 1 килограмма ягоды составляет от 100 до 160 гривен. Еще неделю назад за малину просили больше. Ее продавали по 330-350 грн за 1 кг.
Не столь стремительно, но тоже довольно ощутимо подешевела голубика. Раньше зе нее просили 400-420 грн за 1 кг, а теперь цена снизилась до 320-380 грн.
Цены на ягоду для замораживания
Сезон только начался, а замораживатели уже озвучивают первые цены, по которым они готовы закупать малину. Стоимость выше, чем в 2023 году, однако фермеров она не устраивает. Цены зависят от области (1 кг):
- Хмельницкая область — 35 грн;
- Житомирская — 45-50 грн;
- Львовская — 42-44 грн;
- Киевская — 45-50 грн;
- Винницкая ― 35 грн.
Замораживатели обращают внимание, что несут большие риски из-за ситуации в энергосистеме. Поэтому процесс становится значительно дороже. Потому они хотели бы сэкономить на сырье.
Стоимость 1 кг ягоды в Украине составляет около одного доллара США. При этом мировые цены близки к $3 за 1 кг.
Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые овощи из борщового набора подорожали в 3-5 раз. Однако скоро они могут стать еще дороже.