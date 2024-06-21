Ежегодная помощь для бойцов: изменится ли размер выплаты в июле 2024 года

Сумма может измениться, но на нее повлияет не новый месяц

Украинские военные и ветераны имеют право на денежную помощь по решению социально-бытовых вопросов, которая начисляется раз в год. Изменится ли ее размер в июле 2024?

Как говорится в решении Министра обороны Украины, материальная помощь осуществляется при условии одного из шести оснований. А ее сумма зависит от размера денежного обеспечения военного.

Кто получит такую выплату

Материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов выплачивается военнослужащим в случае:

смерти военнослужащего, его супруги (супруга), детей и родителей военнослужащего;

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;

наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия), заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

непрерывного пребывания на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семье военного, если они захвачены в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или они стали заложниками, а также интернированными в нейтральные государства или признаны безвестно отсутствующими.

От чего зависит размер помощи

Согласно данным, выплата на решение социально-бытовых вопросов будет начислена для военных, кроме бойцов срочной службы, раз в один год. Ее сумма зависит от размера месячного денежного обеспечения бойца и не может превышать эту цифру.

Следовательно, сумма помощи зависит от месячного денежного обеспечения военнослужащего и размер выплаты в июле 2024 года может быть выше или ниже, если изменятся выплаты бойца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каково денежное довольствие для мобилизованных и контрактников в Украине.