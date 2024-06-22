Ціни на курятину та яйця приємно здивують господинь: в скільки обійдеться омлет з мʼясом

"Телеграф" розповів з чим це повʼязано

В Україні ціни на продукти продовжують зростати. Причина цього в складностях логістики, подорожчання кормів для тварин та зростання тарифів. Натомість не всі продукти у червні в порівнянні з травнем подорожчали.

"Телеграф" з посиланням на agronews.ua розповідає, як змінилася вартість курятини та яєць у червні порівняно з травнем.

Ціни на яйця

Середні ціни на курячі яйця в червні виявилися вищими, ніж середні ціни в травні 2024 року.

Для яєць Квочка середня ціна зараз 43,40 грн., а у травні вона була 37,85 грн., тобто вартість десятка підвищилася на 5,55 грн. чи близько 14,7%. Для яєць Ясенсвіт середня ціна 40,40 грн., а у травні була 38,51 грн. Підвищення становило 1,89 грн. чи близько 4,9%.

Тобто яйця у червні трохи піднялися в ціні, хоча підвищення виявилося порівняно невеликим.

Ціни на курятину

Куряче стегно у травні в середньому продавалося по 111,19 грн. Поточна середня ціна по магазинах – 103,00 грн. Ціна знизилася приблизно на 8 гривень чи близько 7%.

Куряча гомілка у травні обходилася в середньому 79,03 грн., а поточна середня ціна – 77,00 грн. Зниження ціни було порівняно незначним і становило приблизно 2 гривні або 2,5%.

Куряча тушка минулого місяця продавалася по 78,02 грн. Поточна середня ціна – 70,30 грн. Істотне зниження ціни приблизно на 8 гривень чи близько 10%.

Куряче філе у травні коштувало 159,85 грн., а поточна середня ціна – 162,00 грн. Тобто ціна трохи зросла – на 2 гривні або близько 1,5%.

Таким чином, порівняно з травнем поточні середні ціни знизилися на стегно, гомілку та тушку. Водночас середня вартість курячого філе трохи підвищилася.

До речі, ми вже розповідали, що через відключення світла можуть подорожчати яйця. Адже постійні проблеми з електроенергією стають загрозою не лише виробництву товарів птахівництва, а й існування галузі та продовольчої безпеки держави.

Раніше "Телеграф" писав, що малина на українських ринках здешевшала у три рази.