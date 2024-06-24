Сік по 10 грн та м'ясо по 55 грн: як змінились ціни за 10 років, вражаючі цифри

Подекуди ціна зросла на 1 000 грн

Вартість харчових продуктів, як і усіх товарів за останні роки значно зросла. Майже щодня люді жаліються на шалений ріст цін, але цього разу це можна побачити наочно.

У Tik Tok опублікували відео з листівкою акцій за 2014 рік в одному з українських супермаркетів. "Телеграф" вирішив порівняти найпопулярніші позиції і дізнатись, на скільки виросли ціни.

Порівняння цін 2014 та 2024 роки

На кардах відео видно, що у 2014 році 1 кг лосося чи сьомги охолодженої коштував 99,90 грн. Наразі ж його вартість у "Метро" складає 539,86 грн. Тобто ціна за 10 років піднялась на 439,96 грн.

Биток свинячий 1 кг у 2014 році коштував 54,99 грн, зараз у "Сільпо" його вартість складає — 234 грн. Тобто ціна піднялась на 179,01 грн.

Кукурудза та горошок консервовані "Верес" 10 років назад коштували 9,99 грн. Наразі ціна у "Сільпо" складає — 57,29 грн та 54,99 відповідно. Тобто ціна за останнє десятиліття піднялась на 47,3 та 45 грн.

Один кілограм креветок "Канада" свіжоморожених у 2014 році коштував 69,99. У 2024 році їх ціна складає — 449 грн, на 379,01 дорожче.

Сік "Сандора" 10 років назад коштував 10,99 за 1 літр. Зара ж його можна придбати за 70,99 грн. За останнє десятиліття ціна зросла на 60 грн.

Підгузки "Памперс" №4 (9-15 кг) 70 шт. коштувалі у 239,99. У 2024 році можна придбати 58 шт. за 1329 грн, це на 1 089,01 дорожче, ніж 10 років тому.

Раніше "Телеграф" писав, що фермери змушені знижувати ціни на популярний овоч.