Сок по 10 грн и мясо по 55 грн: как изменились цены за 10 лет, впечатляющие цифры

Кое-где цена выросла на 1 000 грн

Стоимость пищевых продуктов, как и всех товаров за последние годы, значительно возросла. Почти каждый день люди жалуются на бешеный рост цен, но на этот раз это можно увидеть наглядно.

В Tik Tok опубликовали видео с листовкой акций за 2014 год в одном из украинских супермаркетов. ''Телеграф" решил сравнить самые популярные позиции и узнать, на сколько выросли цены.

Сравнение цен за 2014 и 2024 годы

На кадрах видео видно, что в 2014 году 1 кг лосося или семги охлажденной стоил 99,90 грн. Теперь же его стоимость в "Метро" составляет 539,86 грн. То есть цена за 10 лет поднялась на 439,96 грн.

Биток свиной 1 кг в 2014 году стоил 54,99 грн, сейчас в "Сільпо" его стоимость составляет — 234 грн. То есть, цена поднялась на 179,01 грн.

Кукуруза и горошек консервированные "Верес" 10 лет назад стоили 9,99 грн. Сейчас цена в "Сільпо" составляет — 57,29 грн и 54,99 соответственно. То есть, цена за последнее десятилетие поднялась на 47,3 и 45 грн.

Один килограмм креветок "Канада" свежемороженных в 2014 году стоил 69,99. В 2024 году их цена составляет – 449 грн, на 379,01 дороже.

Сок "Сандора" 10 лет назад стоил 10,99 за 1 литр. Теперь же его можно приобрести за 70,99 грн. В последнее десятилетие цена выросла на 60 грн.

Подгузники "Памперс" №4 (9-15 кг) 70 шт. стоили в 239,99. В 2024 году можно приобрести 58 шт. за 1329 грн, это на 1 089,01 дороже, чем 10 лет назад.

Ранее "Телеграф" писал, что фермеры вынуждены снижать цены на популярный овощ.