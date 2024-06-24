Укр

Боец находится в больнице или в отпуске по болезни: сколько будет длиться выплата с июля 2024 года

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Военные Новость обновлена 24 июня 2024, 15:37
Военные. Фото Генштаб ВСУ

Они предусмотрены законодательством

Украинские военные имеют право на выплату по болезни и пребыванию на лечении в заведениях или в отпуске с целью лечения в связи с болезнью.

Сколько месяцев будет продолжаться начисление выплаты с июля 2024 года, ответ дали в "Департаменте социального обеспечения Минобороны Украины". Это денежное обеспечение выплачивается на основе заключения из больницы и решения командира воинской части.

Согласно данным, раненым выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью. Но не больше четырех месяцев со дня убытия из воинской части.

Начисление производится на основе двух документов:

  • заключение больничного учреждения;
  • решение командира воинской части.

Поэтому эта выплата не зависит от любого месяца, ведь фиксированная сумма выплаты составляет 4-месячное начисление с момента, когда военный находится на лечении. В июле не предусмотрены новые изменения.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько платят мобилизованным украинцам во время учебы.

Теги:
#Выплаты #Раненые военные #Выплаты военным