Боец находится в больнице или в отпуске по болезни: сколько будет длиться выплата с июля 2024 года
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Они предусмотрены законодательством
Украинские военные имеют право на выплату по болезни и пребыванию на лечении в заведениях или в отпуске с целью лечения в связи с болезнью.
Сколько месяцев будет продолжаться начисление выплаты с июля 2024 года, ответ дали в "Департаменте социального обеспечения Минобороны Украины". Это денежное обеспечение выплачивается на основе заключения из больницы и решения командира воинской части.
Согласно данным, раненым выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью. Но не больше четырех месяцев со дня убытия из воинской части.
Начисление производится на основе двух документов:
- заключение больничного учреждения;
- решение командира воинской части.
Поэтому эта выплата не зависит от любого месяца, ведь фиксированная сумма выплаты составляет 4-месячное начисление с момента, когда военный находится на лечении. В июле не предусмотрены новые изменения.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько платят мобилизованным украинцам во время учебы.