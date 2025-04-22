Одне із сіл в Україні мало не вигоріло повністю (відео)

Вогонь охопив величезну площу

У Рокитнівській громаді Рівненської області сталася друга масштабна пожежа за два дні. Внаслідок минулого мало не згоріло ціле село.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський. Перший випадок трапився 20 квітня.

"Вчора мало не згоріло село Мушні. Вогонь охопив величезну площу лісу, знищив ягідники, грибні місця — те, чим ми жили, дихали, що передавали дітям…", — сказав Таргонський.

Довідка: село Мушні засноване у 1906 році та входить до Біловезької сільської ради Рокитнівського району Рівненської області України. На північ від села розташований Мушнянський заказник, на захід від заповідного урочища "Мушнянське", на північний захід — заповідного урочища "Соловейки".

За переписом населення 2001 року у селі проживали 332 особи. За одними з останніх даних – 520 осіб.

До гасіння пожежі було залучено понад 10 одиниць техніки та близько сотні рятувальників та лісівників.

"Але найбільше болить інше: дві людини постраждали через вибух на протитанковій міні. Одна з них у реанімації, у вкрай тяжкому стані", — йдеться у повідомленні.

Таргонський пише, що 21 квітня сталася нова пожежа — між Блажово та Більськом.

"Вогонь не щадить нікого. Він забирає все. Ми ще раз благаємо: бережіть ліс! Не паліть сухостій, траву, не розводьте багаття без потреби. Це не просто "традиція" чи "очищення полів" — це шлях до катастрофи. Схаменіться. Бо завтра може бути пізно", — закликає голова громади.

Водночас, у мережі з’явилося відео, на якому на Рівненщині люди палять сміття прямо біля свого будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі у квартирі вибухнув самокат. Пожежа пошкодила три квартири та чотири балкони. До його гасіння було залучено 9 одиниць техніки та 40 осіб особового складу співробітників ДСНС.