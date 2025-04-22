Крайній строк - 30 квітня: частині українців загрожує штраф, якщо не зробити це

У деяких випадках подавати декларацію не потрібно

Деклараційна кампанія 2025 закінчується вже через 9 днів. 30 квітня — останній день подання податкової декларації про майновий стан та доходи за 2024 рік для обов’язкових декларантів.

"Телеграф" нагадує про те, хто повинен її подавати і які штрафи чекають на тих, хто цього не зробить.

Декларація про майновий стан: що це та хто подає

Податкова декларація про майновий стан і доходи — це повна назва декларації, що пов’язана зі сплатою податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Її подають такі фізособи:

звичайні громадяни, які не мають статусу підприємця, але отримали у звітному році певні види доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню;

фізособи-підприємці (ФОП) загальної системи оподаткування ;

; фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність ;

; фізособи-резиденти, які виїздять за кордон на постійне місце проживання ;

; фізособи, які бажають отримати податкову знижку (п. 166.3 ПК);

(п. 166.3 ПК); фізособи-іноземці, які стали у звітному періоді резидентами України.

Строки подання декларації

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для самозайнятих осіб – до 1 травня року, що настає за звітним.

Куди подавати декларацію

особисто або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

засобами електронного зв’язку в електронній формі із дотриманням вимог законів України.

Що буде, якщо запізнитися

Як пише 7eminar, відповідно до п. 120.1 ПКУ неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Коли можна не подавати декларацію про доходи

Декларація про майновий стан і доходи не подається, якщо:

ви отримували доходи тільки від податкових агентів (тобто роботодавця чи банку);

ПК прямо звільняє вас від подання декларації.

Це зазначає пункт 179.2 ПК.

Якщо ви зобов’язані подавати декларацію з інших причин, у ній слід зазначити всі доходи, зокрема й від податкових агентів.

Як із благодійною допомогою?

Нецільова благодійна допомога не оподатковується і не декларується, якщо її сума не перевищує граничного розміру. Його щороку обчислюють за формулою: прожитковий мінімум для працездатної особи × 1,4 (округлюють до 10 гривень).

Якщо ж сума перевищує цю межу — подавайте декларацію до 1 травня.

Профспілкові виплати не вважаються нецільовою благодійною допомогою — вони оподатковуються за іншими правилами (пп. 165.1.47 ПК)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що частини українців настав час звикати до нових правил, які почнуть діяти вже через кілька днів.