Україна досі купує російський газ. У Раді пояснили, як таке можливо на четвертий рік війни

Україна може й досі отримувати російський газ

В Україну досі потрапляє російський газ. Він йде через "Турецький потік" до Європи.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко в етері телемарафону. Україна, можливо (або й точно) купує російський газ, який постачається через Турецький потік до Сербії та Угорщини. Річ у тім, що розрізнити, який газ російський, а який — ні, неможливо з точки зору фізики.

Він пояснив це особливостями єдиного газового ринку, де фізично неможливо відокремити російський газ від неросійського.

"Кожну молекулу газу не підпишеш", – погодився Кучеренко зі словами журналіста. Депутат зазначив, що російський газ надходить до Європи через Турецький потік, а далі розподіляється різними маршрутами, зокрема до Сербії та Угорщини. За його словами, частина цього газу може постачатися в Україну через реверсні поставки.

Україна офіційно припинила прямі закупівлі газу з Росії у 2015 році через російську агресію. Відтоді країна імпортує газ із європейських ринків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ЄС знову заговорили про російський газ. Побоювання щодо енергетичної безпеки наростають.