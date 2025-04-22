Трамп дивно відреагував на смерть Папи та обурив людей

Відносини глави США та понтифіка не були простими

Дональд Трамп відвідає похорон Папи Франциска у Ватикані. Президент США повідомив про це у соцмережах, проте його публікація викликала різку критику.

"Меланія та я поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі. Ми з нетерпінням чекаємо на це!" — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Остання фраза викликала нарікання, адже вона лунає так, ніби Трамп зібрався на якійсь фестиваль, та "чекає цього з нетерпінням". Про це пише Hindustan Times.

"Хто "з нетерпінням" чекає відвідування похорону?", "З нетерпінням" — це неправильна фраза!", "Хто з нетерпінням чекає бути на похоронах? Цей чоловік божевільний", — пишуть в мережі.

Один з коментаторів написав, що Трамп "думає, що йде на Coachella". Коачелла (англ. Coachella Valley Music and Arts Festival) триденний музичний фестиваль, що проводиться компанією Goldenvoice у місті Індіо, штат Каліфорнія.

Папа Франциск помер — якими були їхні відносини з Трампом

Відносини Трампа та Папи Франциска були досить суперечливими. Під час виборів у 2016 році понтифік розкритикував пропозицію Трампа побудувати стіну на південному кордоні США. Політик відповів, що "для релігійного лідера сумніватися у вірі людини — це ганебно".

Вже ставши президентом, у 2017 році Трамп відвідав Ватикан та зустрівся із Франциском. Глава США із захопленням розповідав про цю зустріч.

"Він (Папа Франциск, — ред.) щось неймовірне. У нас була фантастична зустріч", – сказав Трамп.

Дональд та Меланія Трамп зустрілися із Папою Франциском у 2017 році

У день смерті Папи Франциска Трамп наказав приспустити прапори США. Як він пояснив у Truth Social — "на знак поваги до пам’яті Його Святості Папи Франциска".

"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і він особливо любив людей, яким було важко", – сказав Трамп в день смерті Папи.

Як розповідав "Телеграф", зазвичай понтифіків ховають у Ватиканських гротах. Зараз там спочиває близько 100 пап. Проте Папа Франциск забажав бути похованим у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі. Це один з його улюблених храмів.