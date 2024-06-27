На почти половину дешевле, чем в прошлом году: продолжает падать в цене популярный овощ нового урожая

Максимальная его стоимость составляет 35 гривен

Из-за увеличения предложения определенных категорий товаров , фермеры вынуждены снижать цены на популярные продукты. В частности, на молодую морковь, которая за неделю в среднем подешевела на 26%.

Сейчас овощ нового урожая стоит 28-35 гривен за кило. Эксперты проекта EastFruit говорят, что участники рынка задумываются о будущем снижении цены на морковь.

Основными причинами удешевления корнеплода есть увеличение количества урожая на рынках и довольно сдержанный спрос на него. Поэтому он в среднем подешевел на 26%, если сравнивать с прошлой неделей.

В то же время, как говорят эксперты, сейчас стоимость моркови нового урожая в этом году в среднем на 48% ниже, чем в конце июня прошлого года.

"В то же время фермеры отмечают, что по мере роста предложения моркови на рынке спрос на нее будет сокращаться и дальше, что заставляет фермеров уже сейчас задумываться о дальнейшем снижении цен в этом сегменте", — резюмировали в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что к концу лета в украинских супермаркетах подорожают 6 важных товаров. Основной причиной роста цены есть постоянные отключения света.