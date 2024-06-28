Служба в тилу: чи зміниться розмір грошового забезпечення бійця з липня

Зарплата ЗСУ зафіксована Міноборони

Військові в Україні отримують щомісячні виплати до грошового забезпечення незалежно від виду служби. Бійці, які перебувають в тилу, мають право на зарплату та додаткову винагороду від 30 до 50 тисяч гривень.

Найменша сума заробітної плати передбачена для бійців, що проходять службу в тилу та не перебувають в зоні бойових дій. Про це мовиться на сайті Бахмут IN.UA, посилаючись на наказ України "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

На які виплати розраховують військові в тилу

додаткові 50 тисяч гривень отримають особи, які виконують спеціальні завдання у складі командування та штабу військової частини, який здійснює бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, а також ті, що управляють частинами чи підрозділами, які ведуть бойові дії;

отримають особи, які виконують спеціальні завдання у складі командування та штабу військової частини, який здійснює бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, а також ті, що управляють частинами чи підрозділами, які ведуть бойові дії; додаткові 30 тисяч гривень передбачено бійцям, що проводять спеціальні завдання поза районами ведення бойових дій, а саме завдання з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

Водночас розміри зарплат становлять:

28 229 гривень — грошове забезпечення командира взводу, який не виконує бойові завдання і не бере участі у бойових діях;

— грошове забезпечення командира взводу, який не виконує бойові завдання і не бере участі у бойових діях; 20 тисяч гривень — нараховується мобілізованим, які проходять військову службу в тилу та не перебувають у зоні бойових дій.

Отже, є фіксовані суми заробітної плати, однак їх можна збільшити у липні завдяки додатковим винагородам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміняться правила нарахування винагороди в 30 тисяч гривень для бійців.