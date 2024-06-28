Служба в тылу: изменится ли размер денежного обеспечения бойца с июля

Зарплата ВСУ зафиксирована Минобороны

Военные в Украине получают ежемесячные выплаты к денежному обеспечению, независимо от вида службы. Находящиеся в тылу бойцы имеют право на зарплату и дополнительное вознаграждение от 30 до 50 тысяч гривен.

Наименьшая сумма заработной платы предусмотрена для бойцов, проходящих службу в тылу и не состоящих в зоне боевых действий. Об этом говорится на сайте Бахмут IN.UA, ссылаясь на приказ Украины "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

На какие выплаты рассчитывают военные в тылу

дополнительные 50 тысяч гривен получат лица, выполняющие специальные задания в составе командования и штаба воинской части, осуществляющего боевое управление военными частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого столкновения, а также управляющие частями или подразделениями, ведущими боевые действия;

получат лица, выполняющие специальные задания в составе командования и штаба воинской части, осуществляющего боевое управление военными частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого столкновения, а также управляющие частями или подразделениями, ведущими боевые действия; дополнительные 30 тысяч гривен предусмотрены бойцам, которые проводят специальные задачи вне районов ведения боевых действий, а именно задачи по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

В то же время размеры зарплат составляют:

28 229 гривен — денежное обеспечение командира взвода, который не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях;

— денежное обеспечение командира взвода, который не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях; 20 тысяч гривен — насчитывается мобилизованным, которые проходят военную службу в тылу и не находятся в зоне боевых действий.

Следовательно, есть фиксированные суммы заработной платы, однако их можно увеличить в июле благодаря дополнительным вознаграждениям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменятся ли правила начисления вознаграждения в 30 тысяч гривен для бойцов.