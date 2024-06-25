Винагорода в 100 тис грн для військових: чи зміниться перелік умов для нарахування з липня

Є 16 категорій бійців

Українським військовим передбачено щомісячні виплати, серед яких є додаткова винагорода 100 тисяч гривень за виконання певних завдань в зонах бойових дій і поза ними.

На додаткову виплату розраховують 16 категорій бійців. Про це йдеться у наказі Міноборони Україні "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Кому з військовослужбовців здійснять винагороду в сумі 100 тисяч гривень

Виплату 100 000 грн можуть отримати військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії, перебуваючи в районах ведення цих заходів, а саме:

військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій. У разі виконання відповідних бойових завдань після 29-го вересня 2023;

військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій. За умови виконання відповідних завдань після 29-го вересня 2023;

поранені військові за час перебування на лікуванні та у відпустці, якщо поранення тяжке протягом усього періоду перебування в лікарні або у відпустці;

полонені військовослужбовці, яких взяли в полон, а не які здалися добровільно, які є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення) ― за час перебування в полоні (заручниках) та до дня звільнення включно або за час перебування в інтернуванні та до дня повернення до України або за час безвісної відсутності;

військовим, які загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, ― виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла), у тому числі за місяць початку військової служби;

Крім того, доплату виплатять тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах їх здійснення, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби та курсантам), та виконують бойові (спеціальні) завдання (у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах):

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно (у тому числі тим, що визначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту);

з виявлення повітряних цілей противника у районах ведення воєнних (бойових) дій;

із здійснення польотів в повітряному просторі областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії, підрозділу (засобу) протиповітряної оборони;

на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

з вогневого ураження повітряних, морських цілей противника;

з виводу повітряних суден з під удару противника з виконанням зльоту;

кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

у районах ведення воєнних (бойових) дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів (медичних підрозділів підсилення);

з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об'єкти, що охороняються, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів у місцях виконання завдань за призначенням згідно з бойовими розпорядженнями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки платять мобілізованим українцям під час навчання.