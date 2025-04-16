Кулеба розповів, скільки грошей потрібно на повоєнне відновлення України (нові цифри)

Це прямі втрати

Вартість повоєнного відновлення України зараз вже перевищила 500 мільярдів доларів. Це прямі втрати — те, що було знищено чи втрачено на усій території України.

Про це у відповідь на запитання головного редактора "Телеграфу" Ярослава Жарєнова заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Першого Міжнародного форуму згуртованості "Творимо майбутнє". За його даними, станом на лютий 2025 року сума післявоєнного відновлення України складає 534 мільярди доларів.

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"На сьогодні у нас є серйозна методологія, яка опрацьовується нашим Міністерством і Світовим банком. Щороку провадиться підрахунок тих руйнувань, які є на сьогоднішній день. Ми говоримо про те, що в лютому була у нас остання сесія, на якій ми вийшли на суму 534 мільярди доларів", — розповів Кулеба.

При цьому Олексій Кулеба зазначив, що ця тема потребує експертності та зануреності.

"Ми говоримо про прямі втрати — все те, що було знищено чи втрачено на всій території України. Ця статистика також є галузевою. Ми розуміємо, скільки в нас було зруйновано житлового фонду, скільки в нас було втрат у нашій інфраструктурі, логістиці", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Світовий банк називав свою оцінку вартості відновлення України.