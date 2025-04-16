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Стане "скринькою Пандори"? У Раді пояснили, чому Україна не поверне США отриману допомогу

Автор
Ігор Тимофєєв
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Україна отримала від США допомоги на десятки мільярдів доларів
Україна отримала від США допомоги на десятки мільярдів доларів. Фото Колаж "Телеграф"

Неможливо змінювати умови договору заднім числом

Україна не повинна повертати Сполучним Штатам матеріально-технічну допомогу, надану для відбиття російської агресії, оскільки Київ отримував її на безповоротній основі. Тож переписування умов є неприйнятним для української сторони, оскільки це може призвести до тяжких наслідків для самого Заходу.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Він пояснив, чому Україні та її союзникам загрожує відкривання "скриньки Пандори".

Більше читайте у публікації: "Терпіння Трампа закінчується, — нардеп про майбутній мир, мобілізацію і тиск США на Путіна".

Нардеп висловив думку, що й за договором про корисні копалини Україна , не мусить нічого повертати.

— Це як змінювати умови договору заднім числом. У нас була домовленість зі США в 2022 році, що вони нам допомагають. Це не кредит, не зобов'язання в обмін на щось, це була допомога. Звісно, що ми перебували в тій ситуації, коли допомога нам потрібна була "на вчора". І ми, мабуть, погодилися б на ленд-ліз, кредит чи щось ще. Але ж такої домовленості не було, — каже слуга.

Саме тому Київ наполягає, щоб в цьому договорі не було умов, що це повернення за щось. Це була допомога, додав він.

— Якщо ми відкриємо цю "скриньку Пандори", то завтра й інші партнери можуть так само претендувати на повернення. Якщо б Україна не втрималась, то я впевнений на 100%, що наступні були б країни Балтії, Польща, і зараз війна точилася б там. І за це платили б набагато більшу ціну і США як член НАТО, і європейські країни. Тому не було взагалі якихось зобов'язань повернення [допомоги]. Це була взаємовигідна угода для США і України, — наголосив Єгор Чернєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому не чутно голосу "яструбів" з партії Трампа щодо надання допомоги Україні.

Теги:
#Дональд Трамп #Ящик Пандори #Допомога Україні #Корисні копалини #Військова допомога Україні