Стане "скринькою Пандори"? У Раді пояснили, чому Україна не поверне США отриману допомогу

Неможливо змінювати умови договору заднім числом

Україна не повинна повертати Сполучним Штатам матеріально-технічну допомогу, надану для відбиття російської агресії, оскільки Київ отримував її на безповоротній основі. Тож переписування умов є неприйнятним для української сторони, оскільки це може призвести до тяжких наслідків для самого Заходу.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Він пояснив, чому Україні та її союзникам загрожує відкривання "скриньки Пандори".

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Нардеп висловив думку, що й за договором про корисні копалини Україна , не мусить нічого повертати.

— Це як змінювати умови договору заднім числом. У нас була домовленість зі США в 2022 році, що вони нам допомагають. Це не кредит, не зобов'язання в обмін на щось, це була допомога. Звісно, що ми перебували в тій ситуації, коли допомога нам потрібна була "на вчора". І ми, мабуть, погодилися б на ленд-ліз, кредит чи щось ще. Але ж такої домовленості не було, — каже слуга.

Саме тому Київ наполягає, щоб в цьому договорі не було умов, що це повернення за щось. Це була допомога, додав він.

— Якщо ми відкриємо цю "скриньку Пандори", то завтра й інші партнери можуть так само претендувати на повернення. Якщо б Україна не втрималась, то я впевнений на 100%, що наступні були б країни Балтії, Польща, і зараз війна точилася б там. І за це платили б набагато більшу ціну і США як член НАТО, і європейські країни. Тому не було взагалі якихось зобов'язань повернення [допомоги]. Це була взаємовигідна угода для США і України, — наголосив Єгор Чернєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому не чутно голосу "яструбів" з партії Трампа щодо надання допомоги Україні.