Курс доллара в первую неделю июля: банкир сказал, ждать ли больших изменений

Банкир озвучил прогноз на 1-7 июля

В первую неделю июля на валютном рынке будет относительное спокойствие. При этом есть несколько факторов, которые могут повлиять на курсовые показатели.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Об этом пишет РБК-Украина.

По словам банкира, колебания будут в пределах новых коридоров, сформированных в начале июня: на межбанке 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро, а на наличном рынке 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/ евро.

"То есть, как и предполагалось, после весеннего достаточно активного периода девальвации гривны, когда национальная валюта потеряла почти 4% своей стоимости, наступил период изменчивого затишья", — сказал Лесовой.

Он также подчеркнул, что на курсовые показатели прежде всего могут повлиять такие факторы: ход боевых действий, последствия вражеских атак, эффективность механизмов противодействия врагу, общественные настроения.

"Таким образом, первая неделя июля станет логичным продолжением июня: валютные изменения будут происходить чуть ли не каждый день, однако в пределах допустимых новых коридоров. Из-за инфляционной составляющей роль регулятора может стать более ощутимой, что отразится на уровне валютных интервенций. Собственно, можно ожидать, что похожая ситуация будет продолжаться в течение всего июля. То есть с определенной судьбой вероятности можно сказать, что июль не предвещает головокружительных изменений", — резюмировал Лесовой.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 30 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 40,40 грн (покупка) и 40,85 (продажа). Наличный курс — 40,75 (покупка) и 40,83 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 40,53.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по мнению, Тараса Лесового, будет с долларом до конца 2024 года. Банкир сделал прогноз и указал на важніе моменты.