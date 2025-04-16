ОККО бере в оренду мережу автозаправок KLO. Як зміняться ціни на пальне в Україні?

Український ринок пального очікує на зміни

Через місяць ціна автомобільного пального в Україні серйозно зміниться. Експерти прогнозують здешевлення бензину і дизпалива до 4-х гривень на кожному літрі. Однак причиною тому буде не перекроювання ринку нафтопродуктів.

Усе через суттєве зниження вартості нафти у світі. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман. Він пояснив, як зараз формується ціна пального на ринку, та які зміни чекають на мережі заправок в Україні у 2025 році.

— Через зниження ціни нафти подешевшати мають всі типи пального, окрім газу, на 2-3-4 грн за літр. Це має відбутись у травні, в проміжку з початку до середини місяця, коли наші АЗС будуть отримувати новий бензин із нової здешевілої нафти, — каже економічний експерт.

Він пояснив, що державна мережа АЗС "Укрнафта", яка отримує сировину вітчизняного видобутку, має коротке плече доставки і дешеву робочу силу, теж буде орієнтуватися на світові тенденції, тож ціна автомобільного пального всюди буде приблизно однакова.

Однак, говорячи про способи зменшення операційних витрат мереж українських АЗС, він зауважив, що деякі компанії мінімізують податки і платять працівникам мінімальну зарплату, видаючи решту у конверті. Як приклад він навів графіки сплати податків з літра роздрібного продажу пального і податків із зарплат працівників.

Скільки податків сплачують на 1 літр роздрібного продажу пального. Графік - Економічна експертна платформа

Скільки податків сплачують на зарплату за 1 працівника за місяць. Графік - Економічна експертна платформа

Коментуючи дозвіл Антимонопольного комітету України одному з найбільших операторів нафтового ринку ОККО (412 автозаправних комплексів) взяти в оренду частину київської мережі автозаправок KLO (38 із 70), він пояснив, що укрупнення ринку — це нормальне явище у кризові роки.

— Поки що не бачу в цьому критичної проблеми, адже купують дрібніших гравців з мережею до 100 станцій. Якщо на ринку залишиться 10-20 великих гравців — це нормально. Головне, щоб їх було не менше десяти, — пояснює експерт. Він також погодився з думкою, що на ціні пального злиття не позначаться. Тож поки на цьому ринку нема монополій — із ціною нафтопродуктів усе буде гаразд.

*Мережа АЗС Parallel (22 автозаправних комплекси) придбала мережу MOTTO (70); компанія "Макс енерго ресурс" придбала 245 АЗС мереж Авіас і ANP у ПриватБанк, що раніше належали Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову; "Укрнафта" (461 власна АЗС плюс 110 АЗС арештованих активів Glusco) — придбала Shell (118); ОККО, окрім вже дозволених до оренди 38 комплексів KLO, планує "позичити" у неї ще 19.

Також раніше "Телеграф" писав, що витрати на пальне стануть меншими уже скоро. Та торкнеться це не всіх.