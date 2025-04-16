Наскільки Україна вже відновила Київську область після окупації: Кулеба здивував цифрами
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Близько 30 тисяч об’єктів було пошкоджено або зруйновано
Вартість повоєнного відновлення України зараз перевищила вже 500 мільярдів доларів.
Про це у відповідь на запитання головного редактора "Телеграфу" Ярослава Жарєнова заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Першого Міжнародного форуму згуртованості "Творимо майбутнє". За його словами, у Київській області були "шалені руйнування".
Не пропустіть: Кулеба також розповів, що уряд має план дій для деокупованих територій після закінчення війни. Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфу" "Кулеба пояснив, коли почнеться відлік "перших 30 днів" після завершення війни".
"Близько 30 тисяч об’єктів було пошкоджено або зруйновано. І на сьогодні ми можемо говорити, що цей портфель зменшено на 70%, тобто 70% усіх об’єктів уже відновлено в тому чи іншому обсязі", — розповів Кулеба.
Нагадаємо, раніше Світовий банк називав свою оцінку вартості відновлення України.