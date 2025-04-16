Путін погрожуватиме всьому світу на параді 9 травня: у Європі помітили тривожну деталь

Путін поставив до Дня Перемоги нові цілі

Цього року військовий парад до 9 травня у Росії зазнає кардинальних змін. Володимир Путін планує відійти від традиційної помпезної демонстрації показової техніки на користь реальної бойової сили. Таку тривожну тенденцію помітили європейські експерти після аналізу відео з генеральної репетиції параду в Єкатеринбурзі.

Військовий оглядач Bild Юліан Репке звернув увагу, що на відео з репетиції, яке з'явилося 14 квітня, відсутні звичні атрибути російських парадів. Замість "супертанків" типу "Армата", ядерних ракет і техніки часів Другої світової війни були представлені бойові підрозділи, готові до реальних бойових дій.

У параді взяли участь танки з захистом від дронів, реактивні системи залпового вогню, бронетранспортери з глушниками дронів, а також техніка забезпечення – мостоукладачі, автоцистерни, медичні машини та міношукачі.

скриншоти з репетиції параду

скриншоти з репетиції параду

скриншоти з репетиції параду

"Путін хоче продемонструвати на своєму параді досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову в Україні чи Прибалтиці", – попереджає експерт з безпеки Ніко Ланґе.

Росія відійшла від показної пропаганди на користь демонстрації прагматичної бойової готовності. "Натомість Кремль представив ідеальний бойовий підрозділ, який міг би у будь-який момент увійти на територію України або в одну з держав східної частини НАТО – ефективний, прагматичний та смертоносний", — йдеться у матеріалі.

Експерти не виключають, що до 9 травня Кремль прагне здобути "символічну перемогу" на фронті, зокрема витіснити українських захисників з Курської області. Крім того, Путін може використати це свято для нових повітряних атак по Україні.

Раніше "Телеграф" також писав, що в одній з країн НАТО занепокоєні планами РФ. Чим довше триває війна РФ проти України, тим більшими стають ризики для безпеки.