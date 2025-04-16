Виступає з росіянами та не планує повертатися до України: де зараз і чим займається Іван Дорн

Артист не з'являвся в Україні від початку повномасштабної війни

Іван Дорн — український співак, який засудив війну Росії проти України. Однак виконавець періодично потрапляє у скандали, бо виступає за кордоном з росіянами та записує треки російською. Також артист заявив, що під час війни не планує повертатися в Україну.

Дорн прославився як учасник дуету "Пара нормальних" з Анною Добридневою. Згодом почав сольну кар'єру. Найвідомішими треками виконавця стали "Стыцамэн", "Синими, Жёлтыми, Красными", "Бигуди". Ставав неодноразовим номінантом премії YUNA та суддею співочих шоу "Голос країни" та "X-Фактор". "Телеграф" нагадає, що казав Дорн про агресію Росії на Донбасі, як змінилась його позиція, і де зараз.

Де зараз Іван Дорн і чим займається

Попри початок війни на Донбасі, Іван продовжував виступати в Росії і брати участь у різних заходах. Зокрема, разом з харківським співаком SunSay виступав у програмі "Вечірній Ургант" на російському Першому каналі.

У 2017 році виконавець в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю заявив, що вважає українців та росіян "братами" і що між ними "немає нічого, окрім дружби". Тоді як війну, розпочату Росією на Донбасі, назвав "сваркою між старшим і молодшим братом" та сказав, що "скоро всі помиряться". За це отримав обурення від українців, адже Росія вже вела активні бойові дії на Донбасі.

Дорн давав інтерв'ю Дудю, скриншот з відео

Після початку повномасштабного вторгнення росіян Дорн засудив країну-агресорку. Він також ствердив, що бере участь у благодійних заходах на підтримку України. Водночас артист перепросив за інтерв'ю Дудю та назвав себе "неідеальним українцем".

"Так, я неідеальний українець. Ви про це знаєте. Нещодавно передивлявся Дудя, щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо. І це мене теж навчило багато чому. Тому вибачаюся за це. Також вибачаюся за те, що я зробив це лише 5 років після. Напевно, мало було пройти стільки часу, щоб все це визнати, осмислити, усвідомити. Знайте, що я з Україною, я є українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався", — ділився виконавець.

Дорн перепросив за інтерв'ю Дудю

Артист також висловлювався, що на його думку, існують "адекватні росіяни", однак їх меншість: "Я вважаю, що адекватні росіяни є. На жаль, їх не більшість. Таких громадян РФ, можливо, колишніх, є багато, вони допомагають. Я в жодному разі не виправдовую зараз Росію, тому що більшість перебуває під завісою пропаганди і не може пробити цей шар своїми зусиллями. Щоб бути "хорошим росіянином", потрібно як мінімум зупинити війну або робити в цей бік якісь рухи тіла. Хоча б бути незгодним".

У 2023 році виконавець презентував трек Te la passe разом із французьким репером Essoh. Також він планував випустити платівку, де один із реміксів створив російський діджей Філіпп Горбачов. Артист ствердив, що не знав про автора реміксу і переніс випуск платівки.

Іван Дорн і Essoh - Te la passe

У 2024 році Іван виступив у балійському клубі KLAPA Beach Club, який належить росіянину Ніколаю Нєчунаєву. Там часто виступають виконавці, які не засуджують або й підтримують війну проти України: Баста, Morgenshtern, Нурлан Сабуров.

У 2025 році Дорн знову виступив на одній сцені з росіянами у Берліні. Зокрема, з Чулпан Хаматовою, Варварою Шмиковою, Нікітою Кукушкіним, Гошею Кудренком і Микитою Єленєвим. Артист завершив виступ зі словами "Нехай ми переможемо".

Дорн виступив з росіянами у Берліні

Зараз Іван разом з дружиною та дітьми проживає у Парижі. Це він розповів в інтерв'ю російському журналісту Сергію Штолю. Дорн зазначав, що столиця Франції — не його місто, тож зараз він роздумує, де б хотів жити. Наразі виконавець не може придбати собі житло, бо ще не має достатньо коштів.

Штоль дякував Дорну за те, що той не "радикалізувався", які інші українці. На що артист відповів, що не застав "той жах", маючи на увазі початок повномасштабної війни Росії проти України. В іншому випадку — не знає, як би поводився.

Дорн живе в Парижі з сім'єю, фото з його інстаграм-сторінки

"Я дуже щасливий, що мені пощастило не застати той жах, бо не знаю, як би я поводився. У переважної кількості моїх співгромадян страх і ось ці всі емоції спричинили наслідки. Вони не можуть поводитися так миролюбно, з розумінням і пошуком більш хороших людей. У них радикальна позиція, я їх розумію чудово. І при цьому мені дуже пощастило, що я не застав це все", — сказав співак.

Дорн сказав, що йому пощастило не застати війну, фото з його інстаграм-сторінки

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