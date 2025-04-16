Пбєдобєсіє навколо Овечкіна триває

Меркиня Вашингтона Мюріел Боузер затвердила 11 квітня 2025 року Днем Олександра Овечкіна. Російський хокеїст "Вашингтона", засновник руху Putin Team, який підтримує президента РФ Володимира Путіна, побив рекорд Вейна Грецкі за кількістю шайб у регулярному сезоні НХЛ (895).

Дата вибрана не випадково. Цього дня відбулася урочиста церемонія на честь путініста, хоча рекордну шайбу він забив 6 квітня, повідомляє Russian Machine Never Breaks.

"Ми об’єднуємося як вашингтонці, як хокейні вболівальники, як шанувальники "Великої вісімки", щоб привітати Овечкіна з неймовірним досягненням та подякувати йому за виступи за "Вашингтон" протягом усієї кар’єри в НХЛ.

У зв’язку з цим я, меркиня Вашингтона, оголошую 11 квітня 2025 року "Днем Алекса Овечкіна" у Вашингтоні, і рекомендую всім мешканцям Вашингтона відзначити цей день", – йдеться в указі Боузер.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав Овечкіна "великим". До речі, у Держдумі РФ пов’язали рекорд Олександра з блокадою Ленінграда.