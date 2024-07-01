Больше всего подорожал рис: как изменились цены на три популярные крупы

Появились актуальные ценники

Популярные продукты в Украине продолжают дорожать. В эту категорию также входят самые употребительные товары — гречка, рис и макароны.

Если сравнивать цены за месяц, то больше всего они поднялись на определенные виды риса, следом идет гречка, а меньше всего стоимость выросла на макароны. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Цена на гречку в украинских магазинах

В настоящее время средняя стоимость этой крупы составляет 28,22 гривны за 1 кг, что на 2,48 выше, чем в мае 2024 года (25,74 гривны).

Стоимость риса в супермаркетах

Согласно данным, рис долгий сейчас стоит в среднем 55,67 гривны за килограмм, но в мае его цена была меньше на 1,1 гривны — 54,57 гривны за килограмм.

За рис длинный пропаренный в июле нужно заплатить 61,97 гривны с 1 кг. В мае этого года его ценник был на 0,65 гривны ниже — 61,32 гривны.

А рис круглый больше всего изменился в цене, ведь в этом месяце его стоимость в среднем составляет 70,75 гривны за кило, а в мае – 67,45 гривны. Следовательно, он подорожал на 3,3 гривны.

Цена на макароны на прилавках магазинов

Средний ценник на макароны перья сейчас стоит в 29,60 гривны за килограмм. В мае он был на 0,16 гривны ниже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что две популярные ягоды в Украине подешевели на 36-38%, если сравнивать с 2023 годом.