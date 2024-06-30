Вітаміни стали ще доступніші: дві популярні ягоди подешевшали в Україні

Продавці виставили досить солодкі ціни

В Україні подешевшали дві популярні ягоди. Це малина та вишня, причому йдеться про продукт високої якості.

Вони коштують на 36-38% менше, ніж минулого року. Сезон розпочався раніше і пропозиція досить велика, повідомляє OBOZ.UA.

В Україні подешевшали малина та вишня

Вартість у 2024 році знижена через більш ранній початок сезону. Про це повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

"Через раннє тепло пропозиція вже в середині червня була досить великою, тому й ціни відрізняються від минулорічних. Якість цих продуктів висока, що дозволяє зберігати продукцію довше", ― зазначає експерт.

На оптово-продуктових ринках можна придбати вишню у середньому за 50 грн/1 кг. Ціна малини складає приблизно 115 гривень за кілограм. Проте у супермаркетах ягоди значно дорожче. Кілограм вишні продають приблизно за 110 грн, а малини ― за 200 грн.

Зазначимо, що сезон малини розпочався раніше аж на три тижні, ніж минулого року. Саме тому зібрали хороший урожай, і це дозволило установити нижчі ціни на ягоду.

Приблизно на стільки ж розпочався раніше збір вишні. Фермери вже з 30 травня почали збирати ягоду, повідомила керівниця відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

"Перший збір вишні відбувся ще 30 травня, що дозволило фермерам швидше вивести продукцію на ринок", ― зазначила Попович.

Як повідомляв "Телеграф", що на тиждень раніше розпочався сезон лохини. Ціни на ягоду кусаються.