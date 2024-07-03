Планируется новая индексация пенсий: когда украинцы получат повышенные выплаты

Есть еще три действия, которые гарантирует правительство

Последняя индексация пенсий в Украине прошла в марте. По решению Кабмина, повышение выплаты будет происходить ежегодно в начале весны.

Такое правило будет действовать в течение 2025-2027 годов. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.

Кроме ежегодной индексации правительством также запланировано:

упорядочение системы пенсионных выплат, ее реформирование и регулирование;

выполнение определенных судом решений, в частности, погашение задолженности по выплате пенсий;

выплату пенсий лицам с оккупированных территорий, когда эти населенные пункты будут освобождены от захватчиков;

На портале также добавляется, что правительство будет обеспечивать своевременное и полное финансирование пенсий.

Следует заметить, что есть украинцы, чьи пенсии больше не подлежат повышению. Среди них есть лица, имеющие минимальную сумму начисления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры с 1 июля при некоторых условиях получат надбавки к своим выплатам. Максимальная сумма доплаты составляет 570 грн.