570 гривень надбавки до пенсії з 1 липня – що потрібно, щоб отримати ці гроші

Вже з сьогоднішнього для деяких пенсіонерів виплати зростуть на суму від 300 до 570 гривень

Другий літній місяць 2024 року спричинить низку змін для українців. Одним із них стане зростання пенсії на суму від 300 до 570 гривень. Щоправда для отримання цієї надбавки необхідно досягти віку 70, 75 або 80 років.

Важливо знати, що всі ці виплати можна отримати автоматично. Для їх нарахування не потрібно спеціально звертатись до ПФУ, оскільки всі додаткові розрахунки фахівці Фонду проведуть самостійно.

В результаті, з 1 липня суми зростання пенсій становитимуть:

300 гривень – для тих, кому виповниться 70 років;

400 гривень – для тих, кому виповниться 75 років;

570 гривень – для пенсіонерів віком 80 років.

При цьому сама виплата надбавок розпочнеться з наступного місяця після настання цього віку. Тобто якщо 70, 75 або 80 років пенсіонеру виповнилося до 1 липня, підвищену пенсію йому нараховуватимуть уже з липня, якщо це станеться у липні, то з 1 серпня, якщо у серпні – то з вересня тощо.

Які ще зміни відбулися в Україні з 1 липня читайте у матеріалі "Телеграфа" — "Виростуть пенсія та податки для ФОП, деяких жінок штрафуватимуть, а частина студентів можуть мобілізувати – що зміниться з 1 липня".