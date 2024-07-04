Некоторые украинские бизнесмены могут получить до 5 тысяч долларов: кого коснется и какие условия

Средства можно потратить на оборудование, аренду или другие актуальные проблемы

Предприятия и предприниматели, расположенные в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, имеют возможность получить до 5 тысяч долларов на бизнес с целью устранения негативных последствий войны и увеличения рабочих мест.

Датский совет по делам беженцев/DRC – открывает прием заявок на получение грантовой помощи. Эта выплата направлена на малый и средний бизнес, как говорится на странице организации.

Приоритетны бизнесы, которые испытали негативные последствия войны и реализуют или производят товары или предоставляют услуги для покрытия базовых потребностей населения.

Грант можно потратить на следующие расходы

приобрести оборудование;

оплатить аренду помещения;

оплатить лизинг оборудования;

другие актуальные потребности бизнеса.

Для того чтобы принять участие в программе, заявителям нужно:

заполнить аппликационную форму, включающую бизнес-план в произвольной форме: https://bit.ly/3wQCQpo ;

трудоустроить минимум на 6 месяцев по крайней мере одно лицо, пострадавшее от войны;

в установленный срок представить отчет о том, как средства были использованы на цели, определенные программой.

Программой также предусмотрено до 5 часов бизнес-консультаций.

"Грантовая помощь возможна благодаря искренней поддержке американского народа, оказанной через Бюро по вопросам гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID)", — резюмировали в организации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины произведут выплату в размере от 50 до 500 тысяч гривен.