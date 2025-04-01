Чи треба чоловікам для оформлення паспорта за кордоном зараз мати військовий квиток

Певна інформація буде внесена автоматично

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, зміни стосуються правил оформлення документів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За його словами, тепер отримати паспорт українські чоловіки, які перебувають за кордоном, можуть за спрощеною процедурою.

Тепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ під час оформлення паспорта. Закордонні підрозділи ДП "Документ" самостійно перевірятимуть статус військового обліку через відповідний реєстр.

Якщо інформації у реєстрі немає, вона буде внесена автоматично, а чоловіки будуть поставлені на облік із формуванням військово-облікового документа в електронному вигляді.

Також Чернишов зазначив, що проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для цього не потрібно.

Кого це стосується

Спрощення стосується українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України.

За словами Чернишова, такі зміни допоможуть тисячам українців за кордоном оформити або оновити паспорт, що, своєю чергою, спрощує:

легальне перебування за кордоном;

працевлаштування та навчання;

доступ до послуг у країнах перебування.

Раніше "Телеграф" писав, чи обов'язково ставати на військовий облік за кордоном. У деяких випадках цей процес відбуватиметься автоматично через електронні системи "Оберіг" і "Трембіта".