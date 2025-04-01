Чи живе Данилов на 5 тисяч грн? Які доходи задекларував за 2024 і чи вистачить їх на утримання майна

Дружина Данило має люксове авто Lexus

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов після звільнення живе на свою маленьку зарплату та пенсію дружини, сума яких разом становить понад 11 тисяч грн. На вище вказаній посаді Данилов отримував понад 1 млн на рік.

Про це свідчать декларації Данилова за 2024 та 2023 роки. Зауважимо, що у 2024 році він отримав за три місяці роботи в РНБО 608 976 гривень, а у 2023 за весь рік— 1 173 284 грн.

При цьому після звільнення Данилов вказав у декларації за 2024 рік, що має дохід від ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". Виплати за договором з ТОВ склали 43 924 гривень. Окрім цього протягом минуло року його дружина Людмила отримала пенсію на суму 80 249 грн.

Якщо ж розділити суму пенсії на 12 місяців — виходить в середньому на один місяць понад 6 тисяч, а якщо відповідним чином перерахувати зарплату — 4,8 тис. гривень. Тобто колишній секретар РНБО та його дружина майже рік живуть на понад 11 тисяч грн на місяць, при цьому мають люксове авто та нерухомість.

У декларації вказано, що Данилов має житловий будинок за 3 434 000 грн, житловий будинок за 266 331 грн, земельну ділянку за 241 077 грн та машиномісце за 100 000 грн. У власності дружини Данилова Людмили є авто Lexus RX 350 2012 року за 296 584 грн.

До того ж подружжя зберігає чимало грошів готівкою та на банківських рахунках, зокрема 4 622 685 грн та 36 576 доларів. Також дружина колишнього посадовця має акції у кількох компаніях та 6 бізнесів.

Враховуючи доходи подружжя, можна дійти висновків, що 11 тисяч державних виплат навряд чи вистачить на утримання всього майна, але, якщо звернути увагу на заощадження, цілком можливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (начальник ОДА) Андрій Райкович задекларував доходів за 2024 рік на понад 51 млн грн.