Отвєтка за "Укрзалізницю"? Хакери атакували російську залізницю, купити квитки онлайн неможливо

У РФ не змогли захистити перевізника від хакерів

Російська залізниця зазнала масованої DDoS-атаки, виникли проблеми з сайтом та додатком. Купити квитки на потяги онлайн наразі неможливо.

Про кібератаку повідомили у Telegram-каналі РЗД. Там заявили, що намагаються якнайшвидше відновити роботу сайту та додатку. Зараз квитки продають в касах на станціях, які нібито "функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі".

В росЗМІ пишуть, що за словами пасажирів, сайт російської залізниці не відкривається. Додаток РЗ відкрити можна, але купити квитки через нього також неможливо.

"У додатку відкривається тільки головна сторінка, а при пошуку квитків воно зависає і далі не вантажить", — розповіла росіянка.

Варто зазначити, що минулого тижня масштабну кібератаку пережила Українська залізниця. Купити квитки онлайн було неможливо кілька днів. На вокзалах були черги в касах. Відновлювальні роботи тривали з 23 по 29 березня, у суботу онлайн-продаж квитків запрацював стабільно.

Як розповідав "Телеграф", 31 березня на сайті московського метрополітену стався масштабний збій, внаслідок якого користувачі замість звичної сторінки бачили інтерфейс української залізниці. Так невідомі хакери помстилися за атаку на "Укрзалізницю".