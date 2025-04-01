"Український Голанд" не хоче їхати до збірної через удари нижче пояса: нові деталі скандалу (відео)

У юнацькій збірній України панує дивна атмосфера

Український спортивний журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився інсайдерською інформацією з приводу 17-річного форварда німецького "Баєра" Артема Степанова. Український нападник не хоче грати за збірну України U-19 через конфлікт із головним тренером команди Дмитром Михайленком.

Відповідний коментар Циганика доступний на його YouTube-каналі. За інформацією журналіста, тренери давали форварду, якого часто порівнюють з норвежцем Ерлінгом Голандом, потиличники або підср**ники.

"Я багато чув про цього хлопця. У нього досить складний характер. Він сам по собі трохи зверхній, він сам по собі важко адаптується до колективу. Це дійсно так, і є багато людей, які про це говорили.

Звичайно, футболіст, можливо, повинен бути таким трохи з високим носом, з таким підібраним носом, але це іноді перебирається, іноді це забагато. Але я хочу вам сказати, що, наскільки я розумію, що там був інцидент у збірній, коли він приїхав свого часу, це було, по-моєму, кілька років тому або минулого року, що його ганяли підср**никами чи підзатильниками.

Чи підср**никами, чи потиличниками. Причому це робили, знаєте, ті люди, котрі повинні мати педагогічну освіту і цього не робити. Я маю на увазі тренерів. Що там сталося, і наскільки це правда – нехай рзбирається УАФ у цій ситуації. Ну, як я розумію, там була ця історія”, — заявив Циганик.

Нагадаємо, минулого року Степанов продовжив контракт із "Баєром". У сезоні-2024/25 головний тренер Фармацевтів Хаві Алонсо випустив українця на поле на кілька хвилин у Лізі чемпіонів.