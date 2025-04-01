Чи обов'язково ставати на військовий облік за кордоном: як це відбувається

Все залежить від віку військовозобов'язаного

Чоловіки віком від 16 до 60 років, які перебувають за кордоном, зобов’язані ставати на військовий облік. У деяких випадках цей процес відбуватиметься автоматично через електронні системи "Оберіг" і "Трембіта".

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на юриста практики військового права Михайла Лобунька. За його словами, з 1 червня 2024 року новий закон про мобілізацію скасував можливість вільного виїзду за кордон для чоловіків, які постійно проживають за межами України, навіть якщо вони мають друге громадянство.

Водночас інтеграція державних баз дозволяє автоматично реєструвати чоловіків у військових реєстрах. Як це працює:

16-25 років – автоматична реєстрація в Єдиному державному реєстрі призовників (ЄДРППР) при оформленні паспортних документів за кордоном. Проходити ВЛК для постановки на облік не потрібно.

25-60 років – якщо чоловік подавав заявку на український паспорт за кордоном до 24 квітня 2024 року, його дані автоматично передаються до ТЦК через систему "Оберіг".

Юрист зазначає, що для молодших вікових груп процедура суттєво спрощена, а от чоловіки 25-60 років підлягають детальнішому обліку.

Як працює автоматична реєстрація

Дані військовозобов’язаних синхронізуються між державними органами такими, як Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова служба, Державна прикордонна служба, Міністерство освіти і науки та Пенсійний фонд.

Наприклад, якщо українець за кордоном подає заявку на паспорт, система "Трембіта" автоматично перевіряє його статус і передає дані до "Оберігу", а потім – до Міноборони.

Які є винятки

Люди з інвалідністю або тяжкими хворобами можуть бути звільнені від проходження медкомісії.

"Деякі категорії громадян можуть уникнути певних процедур. Наприклад, особи з серйозними захворюваннями чи інвалідністю можуть бути звільнені від медичного огляду за умови надання відповідних документів. Однак це не скасовує їхньої реєстрації в ТЦК та СП, якщо вони підпадають під вікові критерії", — пояснює юрист.

Чому це важливо

Поки що автоматична реєстрація не передбачає призову, але облік дозволяє державі вести повний реєстр військовозобов'язаних.

З 2025 року для виїзду за кордон чоловіки призовного віку повинні оновити своє військово-облікові дані.

"Отже, на облік у ТЦК та СП з-за кордону повинні стати практично всі українські чоловіки віком від 16 до 60 років, які взаємодіють із державними органами за кордоном, зокрема через оформлення документів. Ці зміни відображають прагнення держави максимально охопити військовозобов’язаних, незалежно від їхнього місця перебування, що є кроком у контексті мобілізаційних потреб 2025 року", — зазначає Михайло Лобунько.

Раніше "Телеграф" писав, хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року. Призовників до 25 років не мобілізують.