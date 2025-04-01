Бронь від мобілізації по-новому. Як оформити відстрочку з 1 квітня
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Організації та підприємства мають користуватися лише "Дією"
Починаючи з 1 квітня втратить чинність бронь від мобілізації, оформлена за старими правилами. Тож підприємства мали до 31 березня підтвердити статус критичності і повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв.
Для бронювання співробітників організації та підприємства тепер мають буде користуватися тільки "Дією". Крім того, у цей сервіс повертається 72-годинний строк бронювання.
Більше читайте у публікації: "Перерахунок пенсій та нові ціни на цигарки. Що ще зміниться для українців з 1 квітня".
Також Міноборони анонсувало появу нових типів відстрочок у "Резерв+". З'явилися відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).
Щоб оформити відстрочку від мобілізації онлайн через "Резерв+", потрібно:
1. Авторизуватися у застосунку.
2. Увійти в меню, натиснувши оранжеве коло з трьома горизонтальними крапками.
3. Натиснути "Подати запит на відстрочку".
4. Дочекатися перевірки системою – якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військовому обліку.
Окрім того, з 1 квітня починається черговий етап реформування військово-лікарських комісій (ВЛК). Нововведення стосуються оформлення ухвали про проходження ВЛК – тепер усі комісії зобов'язані оформляти її в електронному вигляді.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК.