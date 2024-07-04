Скоро "кусатимуть" і в Україні: у світі суттєво зросли ціни на популярний ранковий напій

Все через аномальну спеку у Південно-Східній Азії

Найближчим часом ціни на каву в українських магазинах можуть зрости. Через сильну спеку в основних регіонах вирощування рослини в Азії, світові ціни на ранковий еліксир суттєво зросли у другому кварталі.

Інформація про це з’явилася на порталі Мінфін. Зазначається, що подекуди ціни зросли на 18-20%.

"Котирування ф'ючерсів на сорт робуста в Лондоні до кінця червня збільшилися на 18,1% порівняно з кінцем березня. 6 червня ціна контракту досягала рекордної позначки $4394 за тонну. Ф'ючерси на арабіку подорожчали за три місяці на 20,6%", — мовиться у статті.

Серед основних причин стрибка цін називають аномальну спеку у Південно-Східній Азії. З квітня середні температури повітря у В'єтнамі, Таїланді та на Філіппінах були вищими за норму і досягали 48 градусів Цельсія.

Так, у В'єтнамі, який виробляє близько 40% світового обсягу зерен робусти, фермери зіткнулися із посухою, яка може вплинути на осінній урожай.

"Урожай сорту робусту минулого року був поганим, тому ціни зростають через побоювання, що другий рік поспіль урожай буде мізерним, і це продовжить жорсткий баланс між попитом і пропозицією", — мовив Масанобу Такано з торгового дому S.Ishimitsu & Co.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні здешевшали дві популярні ягоди. Коштують на 36-38% менше, ніж минулого року.