Кубок України: де і коли дивитися чвертьфінали "Динамо" та "Шахтаря"

Турнір наближається до вирішальних стадій

Кубок України повертається після зимової перерви. Минулого сезону перемогу в КУ здобув донецький "Шахтар".

В 1/4 фіналу Кубка України-2025 зіграють і "Динамо", і "Шахтар". Матчі українських грандів на цій стадії турніру покаже "УПЛ ТБ", повідомляє пресслужба Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Зустріч "Олександрія" — "Шахтар" відбудеться 2 квітня на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Гра розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Поєдинок "Рух" — "Динамо" пройде 2 квітня у Львові на однойменній арені. Початок гри – о 18:00 за київським часом.

Гру "Верес" — "Полісся" в прямому етері в Україні покаже YouTube-канал VERES TV. Зустріч, яка проходитиме на стадіоні "Авангард" у Рівному, розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу "Верес" — "Полісся"

Додамо, що перший півфіналіст Кубка України-2025 вже визначився. У вівторок, 1 квітня, "Буковина" обіграла "Вікторію" (2:1).

Нагадаємо, у чемпіонаті України з футболу лідирує "Динамо". Слідом за киянами йдуть "Олександрія" та "Шахтар". В останньому турі УПЛ Біло-Сині обіграли "Рух" (2:0), а Гірники — "Оболонь" (2:0).