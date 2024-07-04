Скоро будут "кусаться" и в Украине: в мире существенно выросли цены на популярный утренний напиток

Все из-за аномальной жары в Юго-Восточной Азии

В ближайшее время цены на кофе в украинских магазинах могут вырасти. Из-за сильной жары в основных регионах выращивания растения в Азии мировые цены на утренний эликсир существенно выросли во втором квартале.

Информация об этом появилась на портале Минфина. Кое-где цены выросли на 18-20%.

"Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта. 6 июня цена контракта достигала рекордной отметки в $4394 за тонну. Фьючерсы на арабику подорожали за три месяца на 20,6%" , — говорится в статье.

Среди основных причин скачка цен называют аномальную жару в Юго-Восточной Азии. С апреля средние температуры воздуха во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах были выше нормы и достигали 48 градусов Цельсия.

Так, во Вьетнаме, производящем около 40% мирового объема зерен робусты, фермеры столкнулись с засухой, которая может повлиять на осенний урожай.

"Урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены растут из-за опасений, что второй год подряд урожай будет мизерным, и это продолжит жесткий баланс между спросом и предложением", — сказал Масанобу Такано из торгового дома S.Ishimitsu & Co.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине подешевели две популярные ягоды. Стоят на 36-38% меньше, чем в прошлом году.