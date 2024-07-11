На ринку з'явилась головна ягода літа: скільки коштує херсонський кавун та чи очікувати на здешевшання

Гравці ринку очікують на можливе здешевшання і сказали, коли це розпочнеться

Літо-сезон ягід та фруктів і більшість з них в розпал продаж падають в ціні. На ринку з'явився кавун зі південних областей і Закарпаття, здешевшання якого відбуватиметься з середини липня.

За словами аналітиків проєкту EastFruit, сезон збирання ягоди розпочався на кілька тижнів раніше, аніж у 2023 році. Наразі більшість господарств продають невеликі партії.

Ціна на кавун коливається від 20 до 26 гривень за кіло, зазначивши, що кількість пропозиції досить незначна.

"Варто зазначити, що сьогодні відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 11% вищі. Чим на початку сезону минулого року", — повідомили аналітики.

Як кажуть учасники ринку, пік продажу кавуна в країні почнеться ближче до середини липня. Хоча фермери вважають, що є ймовірність різкого спаду ціни на цей товар найближчим часом, адже на ситуацію вплине збільшення пропозиції продукції з місцевих господарств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дві популярні ягоди подешевшали в Україні. Торік їх ціна була на 36-38% вище.